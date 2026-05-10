Seconda stoccata in tre giorni Imago

Dopo aver conquistato la prima tappa del Giro d'Italia, il francese Paul Magnier ha vinto in volata anche la terza, precedendo l'italiano Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen.

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La frazione di 175km da Plovdiv alla capitale bulgara Sofia è stata segnata dalla fuga di tre corridori (gli italiani Manuele Tarozzi e Alessandro Tonelli e lo spagnolo Diego Pablo Sevilla), ripresi a 600 metri dal traguardo. In classifica generale l'urugaiano Guillermo Silva resta leader, mentre grazie al secondo successo in tre giorni, Magnier rafforza la sua maglia ciclamino.