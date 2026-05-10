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Ciclismo A Sofia vince ancora Magnier

Swisstxt

10.5.2026 - 17:01

Seconda stoccata in tre giorni
Seconda stoccata in tre giorni
Imago

Dopo aver conquistato la prima tappa del Giro d'Italia, il francese Paul Magnier ha vinto in volata anche la terza, precedendo l'italiano Jonathan Milan e l'olandese Dylan Groenewegen.

SwissTXT

10.05.2026, 17:01

10.05.2026, 17:02

La frazione di 175km da Plovdiv alla capitale bulgara Sofia è stata segnata dalla fuga di tre corridori (gli italiani Manuele Tarozzi e Alessandro Tonelli e lo spagnolo Diego Pablo Sevilla), ripresi a 600 metri dal traguardo. In classifica generale l'urugaiano Guillermo Silva resta leader, mentre grazie al secondo successo in tre giorni, Magnier rafforza la sua maglia ciclamino.

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