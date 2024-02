Lennert van Eetvelt KEY

UAE Tour.

E' Lennert van Eetvelt il successore di Remco Evenepoel nell’albo d’oro dell’ Con uno straripante guizzo nel finale della 7a tappa, il 22enne belga si è involato verso il successo più prestigioso dell’ancor giovane carriera. Nulla da fare per Jay Vine, che aveva assunto il comando della generale al termine della 3a frazione, così come per l’altro australiano Ben O’Connor, rimasto beffato per soli 2» nella classifica finale.

Swisstxt