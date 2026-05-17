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Secondo arrivo in salita e secondo successo per Jonas Vingegaard in questo Giro d'Italia.

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Il danese si è infatti imposto ancora davanti a Felix Gall, che rafforza così il suo status di rivale numero uno del due volte vincitore del Tour de France.

Terzo Davide Piganzoli. Ha invece vissuto una pessima giornata Giulio Pellizzari, che sul traguardo del Corno alle Scale è giunto con oltre un minuto e mezzo di ritardo.

Afonso Eulalio si è al contrario difeso alla grande pagando solamente 41». Il portoghese resta in rosa con 2'24» su Vingegaard e 2'59» su Gall.