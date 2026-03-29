Rreazione dopo lo smacco al Giro di Bruges Imago

Erano parecchi anni che la Gand-Wevelgem, oggi rinominata «In Flanders Fields» (nei Campi delle Fiandre), non si decideva in una folta volata e l’edizione 2026 ha sorriso a Philipsen.

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Il velocista dell’Alpecin ha regolato Andresen e Laporte in uno sprint che ha obbligato il gruppo principale a organizzarsi per neutralizzare l'attacco di Van der Poel e Van Aert, a cui si è aggiunto nel finale anche Segaert.

Per Philipsen si tratta della seconda vittoria stagionale (la prima a livello World Tour) arrivata anche dopo lo smacco del secondo posto del giro Giro di Bruges di pochi giorni fa.