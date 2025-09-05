  1. Clienti privati
Vuelta Almeida conquista la tappa regina dopo un testa a testa con Vingegaard

Swisstxt

5.9.2025 - 17:29

Almeida
Almeida
Keystone

Joao Almeida ha conquistato la 13a tappa della Vuelta, trionfando in cima al temutissimo Angliru al termine di un testa a testa con il rivale Jonas Vingegaard.

SwissTXT

05.09.2025, 17:29

05.09.2025, 17:33

I due sono rimasti da soli a guidare la corsa a 4,5 km dall’arrivo, quando sotto il forcing del portoghese tutti gli altri uomini di classifica hanno pian piano perso terreno.

L’alfiere della UAE ha poi provato a spingere per tutta l’ascesa senza tuttavia riuscire a staccarsi di dosso il danese. Vingegaard resta dunque in maglia rossa, con 46" di vantaggio su Almeida e 2’18" su Pidcock, oggi settimo.

