È morto a 76 anni Bruno Pescia, pilota ticinese degli anni Settanta che sfiorò la Formula 1 senza mai perdere la passione per i motori.

Bruno Pescia, nato a Magliaso, ha corso in Formula Ford, Formula 3 e Formula 2, diventando uno dei piloti più promettenti della sua generazione.

Fu il primo a portare in alto i colori di Dallara e corse con Ron Dennis prima del suo successo in Formula 1.

Il suo esordio in F1 sfumò nel 1973 con la morte di Georges Filipinetti, ma Pescia continuò a coltivare l’amore per le corse anche dopo aver aperto una falegnameria a Caslano. Mostra di più

Come annunciato dalla «RSI», Bruno Pescia, uno dei più promettenti talenti ticinesi dell'automobilismo negli anni Settanta, è deceduto oggi all'età di 76 anni.

Nato a Magliaso, aveva iniziato la carriera nelle corse regionali con una Mini Cooper, per poi farsi strada in Formula Ford, Formula 3 e nel campionato europeo di Formula 2, distinguendosi tra i protagonisti dell’epoca.

È stato il primo pilota a portare visibilità al costruttore Gian Paolo Dallara e ha corso per Ron Dennis, ben prima che l’inglese diventasse una figura chiave della Formula 1.

Nel 1973 sembrava vicino al debutto in Formula 1 con la scuderia Filipinetti, ma la morte improvvisa del fondatore Georges Filipinetti fece svanire il suo sogno. Da allora Pescia, che aveva aperto una falegnameria a Caslano, ha visto sfumare l’occasione della vita, ma non ha mai perso la passione per le corse.