Il basket svizzero piange uno degli allenatori più carismatici degli ultimi decenni: a 77 anni si è spento Andrea Petitpierre.

Il tecnico di nazionalità rossocrociata era nato a Brescia, e proprio in Italia aveva preso avvio la sua carriera in panchina, dirigendo alcune squadre della Serie A femminile.

Chiamato in Patria per dirigere dal 2005 i Lugano Tigers, Petitpierre ha vinto a due riprese il titolo coi sottocenerini, aggiungendoci pure una Coppa.

Dal 2023 al 2025 ha ancora dato una mano ai Tigers, svolgendo il ruolo di assistente di Valter Montini.