NBA Adebayo ne fa 83 in una partita

Swisstxt

11.3.2026 - 08:36

Sontuoso
KEY

La nottata di NBA ha consegnato Bam Adebayo alla storia.

SwissTXT

11.03.2026, 08:52

Grazie ad una prestazione condita da addirittura 83 punti, il centro dei Miami Heat è diventato il secondo giocatore di sempre a realizzare più punti in una singola partita del campionato più prestigioso, superando Kobe Bryant (81 nel 2006). L'inizio di confronto, caratterizzato da 31 punti nel primo quarto, avrebbe potuto addirittura portare al record assoluto, che resta nelle mani di Wilt Chamblerain (100 punti nel 1962). Per la cronaca i Miami Heat si sono imposti sui Washington Wizards con il punteggio di 150-129.

