Agli Enhanced Games è stato battuto un solo record del mondo, ecco quale

Kristian Gkolomeev ha vinto i 100 metri a stile libero. KEYSTONE

Questo fine settimana a Las Vegas si sono svolti i controversi Enhanced Games, una sorta di Olimpiadi in cui il doping è consentito. Gli atleti hanno superato l'élite mondiale in una sola gara.

Un unico record mondiale è stato battuto durante la competizione molto controversa, appena tenutasi nella città statunitense di Las Vegas: il nuotatore greco Kristian Golomeew è riuscito a superare il record mondiale «pulito» dell’australiano Cameron McEvoy nei 50 metri stile libero.

Il 32enne ha toccato il muro con un tempo di 20,81 secondi, mentre il record di McEvoy è di 20,88.

Per Golomeew la partecipazione è stata vantaggiosa almeno dal punto di vista finanziario: oltre ai 250'000 dollari per la vittoria, ha ricevuto anche il bonus di 1 milione di dollari per aver battuto un record mondiale esistente, come riporta «Yahoo Sports».

E gli altri atleti come se la sono cavata?

Tutti gli altri hanno fallito in massa nel tentativo di eguagliare i record dell’élite mondiale. E questo nonostante alla competizione avessero partecipato nomi di grande rilievo ... con il permesso di assumere sostanze dopanti.

Il velocista Fred Kerley, che ha dichiarato di aver gareggiato senza sostanze dopanti, ha vinto i 100 metri maschili in 9,97 secondi. Il vicecampione olimpico di Tokyo 2021 è rimasto così ben quattro decimi sopra il record storico di Usain Bolt e anche nettamente al di sopra del suo record personale (9,76 secondi).

La differenza è stata ancora più marcata nella disciplina regina dell'atletica leggera femminile. La vincitrice, Tristan Evelyn, ha conquistato il titolo con un tempo di 11,25 secondi.

Ricordiamo che il record mondiale appartiene ancora a Florence Griffith-Joyner, che nel 1988 fermò il cronometro a 10,49 secondi.

Sebbene l'atleta statunitense non sia mai risultata positiva ai test antidoping, ci sono numerose prove che indicano che anche lei abbia corso sotto l'effetto di sostanze dopanti quando ha stabilito il suo record.

Tristan Evelyn, delle Barbados vince i 100 metri, ma rimane lontana dal record del mondo. KEYSTONE

Atleti comunque dopati?

Questo è proprio uno degli argomenti principali degli organizzatori degli Enhanced Games.

Aron d'Souza, un imprenditore australiano che ha ideato il concetto, sostiene che il 99% degli atleti sia comunque dopato durante le competizioni.

Per questo motivo i suoi giochi rappresenterebbero un'alternativa più trasparente. Il patron non ha però fornito alcuna prova a sostegno della sua affermazione.

Anche in diverse discipline del sollevamento pesi non sono stati battuti i record mondiali esistenti.

Thor Björnsson, noto come «Mountain» nella serie «Game of Thrones», ha provato lo stacco da terra, dove voleva migliorare il proprio record mondiale di 510 kg. Non ci è riuscito: l’islandese ha sollevato «solo» 475 kg.

«L'uomo più forte del mondo» è stato uno dei pochi partecipanti a rivelare quali sostanze avesse assunto. Il 37enne ha dichiarato alla BBC di non avere alcun problema ad ammettere il proprio consumo di steroidi, dato che nella scena professionale dello strongman è comunque diffuso e accettato.

Stabiliti nuovi record personali

Sebbene non siano stati battuti record mondiali, diversi partecipanti hanno stabilito nuovi record personali in varie discipline.

Il valore sportivo di questi risultati è controverso tanto quanto lo sono i giochi stessi. Per molti dei partecipanti, l'evento non era tanto incentrato sulla prestazione in sé, quanto piuttosto sui compensi estremamente elevati per la partecipazione, come molti avevano ammesso apertamente in precedenza.

Il nuotatore britannico e vicecampione olimpico Ben Proud ha dichiarato, ad esempio: «Nel mio sport non si guadagna nulla. Ho 30 anni e ho vinto una medaglia d'argento olimpica – quale strada dovrei quindi intraprendere?».

L'inglese, squalificato a vita dalla Federazione britannica di nuoto per la sua partecipazione, ha spiegato che avrebbe dovuto essere tra i migliori al mondo per 13 anni per guadagnare il premio in denaro di 250'000 dollari per una singola vittoria agli Enhanced Games.

Il nuotatore inglese Ben Proud KEYSTONE

Oltre agli evidenti interrogativi etici che circondano la competizione, anche il finanziamento dei giochi ha suscitato critiche.

Investitori miliardari come il fondatore di Palantir, nemico della democrazia Peter Thiel, hanno sostenuto gli Enhanced Games, così come altri ricchi imprenditori. Anche Donald Trump Jr., figlio del presidente degli Stati Uniti, ha contribuito finanziariamente ai giochi.