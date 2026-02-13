Timothé Mumenthaler
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Agli Europei di Birmingham Timothé Mumenthaler si è piazzato secondo nella batteria dei 100m con un tempo di 10"44 ed è riuscito a staccare un ticket per la semifinale di stasera.
Negli 800m femminili Audrey Werro è arrivata prima nel proprio gruppo con un crono di 1'57"83, mentre Veronica Vancardo ha corso i due giri in 1'58"20.
Ha chiuso il mezzofondo veloce Valentina Rosamilia, la quale è riuscita a superare il round in 1'59"09.
Negli ostacoli fuori Fabio Kuechler sui 110m, mentre sui 400m è avanzato soltanto Dany Brand a differenza di Julien Bonvin e Lena Wernli.