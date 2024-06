Dominanti

I Boston Celtics hanno vinto gara-1 delle Finali NBA battendo con un chiaro 107-89 i Dallas Mavericks al TD Garden.

Swisstxt

In un match mai veramente in dubbio, gli uomini di Joe Mazzulla hanno imperversato in attacco grazie anche al rientro per l’occasione di Kristaps Porzingis (20 punti in 20 minuti entrando dalla panchina) e hanno soprattutto contenuto in difesa Kyrie Irving (solo 12 punti con un 6/19 al tiro). Inutili i 30 punti e 10 rimbalzi di Luka Doncic. La franchigia del Massachusetts ospiterà anche gara-2 in programma domenica notte.

Swisstxt