  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal 21 al 28 settembre Swiss Cycling punta sulle donne per i Mondiali in Ruanda

Swisstxt

10.9.2025 - 12:36

Marlen Reusser
Marlen Reusser
Reuters

«La squadra più forte di questo secolo»: con queste parole Patrick Mueller, capo del Dipartimento sport di competizione di Swiss Cycling, ha descritto la compagine femminile rossocrociata che sarà impegnata ai Mondiali in Ruanda, che si terranno dal 21 al 28 settembre.

SwissTXT

10.09.2025, 12:36

10.09.2025, 12:46

Le speranze di successo saranno dunque riposte in Marlen Reusser, Noemi Rueegg ed Elise Chabbey.

Sarà invece assente Linda Zanetti, che è comunque stata selezionata insieme alla giovane Aline Rezzonico per gli Europei di Valenza.

In Africa tra gli uomini ci saranno Schmid, Hirschi, e i fratelli Christen, ma soprattutto Kueng a cronometro.

I più letti

«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
Anziano intrappolato in ascensore per quattro giorni senza acqua né telefono
Maltempo in Lombardia, treno fermato a pochi metri da una voragine
Vivian, la figlia di Elon Musk, vive con tre coinquilini per contenere le spese?
Roger Federer avvistato con una star di Hollywood sul Lago dei Quattro Cantoni

Altre notizie

Tiro. Il ticinese Jason Solari terzo nella pistola 10m a Ningbo

TiroIl ticinese Jason Solari terzo nella pistola 10m a Ningbo

Basket. Grecia e Turchia in 1/2

BasketGrecia e Turchia in 1/2

Alla Vuelta. Vingegaard: «La gente che protesta va ascoltata»

Alla VueltaVingegaard: «La gente che protesta va ascoltata»