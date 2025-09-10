«La squadra più forte di questo secolo»: con queste parole Patrick Mueller, capo del Dipartimento sport di competizione di Swiss Cycling, ha descritto la compagine femminile rossocrociata che sarà impegnata ai Mondiali in Ruanda, che si terranno dal 21 al 28 settembre.
Le speranze di successo saranno dunque riposte in Marlen Reusser, Noemi Rueegg ed Elise Chabbey.
Sarà invece assente Linda Zanetti, che è comunque stata selezionata insieme alla giovane Aline Rezzonico per gli Europei di Valenza.
In Africa tra gli uomini ci saranno Schmid, Hirschi, e i fratelli Christen, ma soprattutto Kueng a cronometro.