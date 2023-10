Ai Giochi asiatici il sudcoreano esulta troppo presto, perde la medaglia d'oro e viene mandato alle armi

Decisione al foto finish. X

Ai Giochi Asiatici di Hangzhou Jung Cheol-won era in testa alla staffetta dei 3'000 metri ma ha alzato le braccia in dirittura d'arrivo, per poi essere superato dal taiwanese Huang Yu-Lin e perdere l'oro per una frazione di secondo.

Hai fretta? blue News riassume per te Ai Giochi asiatici, nella staffetta dei 3'000 metri su pattini in linea, Taiwan ha strappato la medaglia d'oro alla Corea del Sud per una frazione di secondo.

L'ultimo frazionista della Corea, Jung Cheol-Won ha esultato prima della linea d'arrivo, facendosi superare dal suo avversario per 0,01 secondi.

L'atleta battuto, alquanto dispiaciuto, dovrà ora pagare il suo errore iscrivendosi al servizio militare. Mostra di più

La decisione di festeggiare con una frazione di secondo di anticipo è costata la medaglia d'oro al pattinatore sudcoreano Jung Cheol-Won, ai Giochi asiatici di Hangzhou.

Jung era in testa alla staffetta dei 3.000 metri, quando si è rilassato e ha alzato le braccia in dirittura d'arrivo, per poi essere superato dal taiwanese Huang Yu-Lin, abile nell'allungare la gamba in cerca di fortuna.

Il 27enne sudcoreano avrebbe terminato la gara al primo posto, ma il suo errore di valutazione non solo ha fatto perdere alla sua squadra la medaglia d'oro, ma ha anche comportato l'obbligo di iscriversi al servizio militare del Paese.

«Ho commesso un errore piuttosto grave», ha detto Jung, secondo quanto riportato dalla Reuters.

«Non sono arrivato a tutta velocità al traguardo. Ho abbassato la guardia troppo presto. Mi dispiace molto».

Quando 0,01 secondi fanno la differenza

La Corea del Sud, la cui frazione finale è stata pattinata appunto da Jung Cheol-Won ha tagliato il traguardo al secondo posto con un tempo di 4:05.702, mentre Taiwan si è assicurata la medaglia d'oro con un tempo di 4:05.692, il che significa che la differenza è stata di un infinitesimale 0,01 secondi.