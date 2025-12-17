  1. Clienti privati
Basket I New York Knicks vincono la NBA Cup

Swisstxt

17.12.2025 - 08:40

Trofeo
Trofeo

I New York Knicks hanno confermato il loro momento di rinascita andando a vincere la NBA Cup.

SwissTXT

17.12.2025, 08:40

17.12.2025, 08:44

Nella finale di Las Vegas, gli uomini di Brown hanno avuto la meglio per 124-113 sui San Antonio Spurs grazie a un grande ultimo quarto che li ha visti ribaltare le sorti dell’incontro.

Brunson, autore di 24 punti e 8 assist, è stato premiato MVP del torneo.

Per i Knicks, una delle squadre storiche della lega, si tratta del primo trofeo da parecchio tempo (nel 2013 hanno ottenuto l’ultimo titolo di divisione, nel 1999 di conference e dal 1973 non vincono l’anello).

