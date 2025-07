Ajla del Ponte Keystone

Atletica:Ajla del Ponte ha fatto registrare il suo miglior tempo sui 100m degli ultimi 3 anni.

Swisstxt

A Kortijk, in Belgio, la ticinese ha corso in 11"29, crono che non avvicinava dal 2022 quando a Zurigo ha fatto registrare un 11"26. Orientamento: la Svizzera ha chiuso i Mondiali di Kuopio (Finlandia) con altre due medaglie. Nella staffetta maschile Daniel Hubmann, Fabian Aebersold e Matthias Kyburz si sono presi l'argento, mentre tra le donne Paula Gross, Natalia Gemperle e Simona Aebersold hanno messo al collo il bronzo.