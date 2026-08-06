Doping tecnico? Al Tour de France Femmes controllano anche i reggiseni delle cicliste, ecco perché

Non solo biciclette e caschi: al Tour de France Femmes finiscono sotto esame anche i reggiseni delle cicliste. Dopo le segnalazioni su possibili imbottiture in grado di offrire un vantaggio aerodinamico, gli organizzatori hanno introdotto controlli specifici prima della cronometro, una decisione che ha sollevato le proteste delle atlete.