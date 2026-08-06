Doping tecnico?
Al Tour de France Femmes controllano anche i reggiseni delle cicliste, ecco perché
Pauline Ferrand-Prévot discute con un membro del Team Visma Leas.
Imago
Non solo biciclette e caschi: al Tour de France Femmes finiscono sotto esame anche i reggiseni delle cicliste. Dopo le segnalazioni su possibili imbottiture in grado di offrire un vantaggio aerodinamico, gli organizzatori hanno introdotto controlli specifici prima della cronometro, una decisione che ha sollevato le proteste delle atlete.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Secondo alcune squadre, particolari imbottiture nel reggiseno potrebbero ridurre la resistenza dell'aria e offrire un vantaggio nelle gare contro il tempo.
- Gli organizzatori hanno introdotto controlli sull'abbigliamento delle cicliste prima della cronometro, oltre alle consuete verifiche sulle biciclette.
- L'associazione dei Corridori Professionisti teme che le nuove procedure possano compromettere la privacy delle atlete e critica la mancanza di spiegazioni preventive.
Al Tour de France femminile non si parla soltanto di tappe e classifiche. A tenere banco è anche una controversia legata all'abbigliamento delle atlete: alcune squadre sospettano infatti che particolari imbottiture nella zona del reggiseno possano offrire un vantaggio aerodinamico.
Una segnalazione che ha spinto gli organizzatori a introdurre controlli specifici prima della cronometro individuale.
L'accusa: imbottiture per ridurre la resistenza dell'aria
Al centro della polemica ci sono i cosiddetti «chest fairing», un presunto accorgimento che, secondo alcune squadre, permetterebbe di migliorare le prestazioni modificando il flusso dell'aria attorno al corpo delle cicliste.
Come riporta il «Telegraph», particolari imbottiture inserite nella zona del reggiseno potrebbero alterare l'aerodinamica e ridurre, seppur di poco, la resistenza dell'aria.
Un vantaggio minimo, ma che nelle prove contro il tempo o negli sprint potrebbe rivelarsi decisivo.
Controlli mirati prima della partenza
Di fronte alle segnalazioni, la giuria del Tour de France Femmes ha deciso di rafforzare i controlli non solo sulle biciclette, ma anche sull'abbigliamento e sull'equipaggiamento delle atlete.
Secondo il quotidiano belga «Het Laatste Nieuws», prima della cronometro individuale ogni ciclista è stata convocata circa dieci minuti prima del via per sottoporsi a un'ispezione.
Per garantire la riservatezza, gli organizzatori hanno allestito una tenda dedicata, dove una componente femminile della giuria ha effettuato le verifiche.
L'obiettivo è impedire l'utilizzo di materiali o soluzioni tecniche che possano offrire un vantaggio aerodinamico non consentito, con particolare attenzione alle imbottiture che potrebbero modificare la forma del seno durante la gara.
Le cicliste: «Preoccupate per la privacy»
L'introduzione dei controlli ha però suscitato le perplessità dell'Associazione dei Corridori Professionisti, attraverso la sua sezione femminile.
«Parlando esclusivamente dal punto di vista pratico, siamo preoccupati per le modalità dei controlli e per come verrà tutelata la privacy delle atlete», si legge in una nota diffusa prima della cronometro.
L'associazione chiede inoltre maggiore trasparenza da parte degli organizzatori: «Siamo inoltre sorpresi che non siano state fornite spiegazioni più dettagliate prima dell'introduzione di questa procedura».
La vicenda aggiunge così un nuovo capitolo al dibattito sull'innovazione tecnologica nel ciclismo, dove anche dettagli apparentemente marginali possono trasformarsi in un potenziale vantaggio competitivo e finire sotto la lente degli organizzatori.