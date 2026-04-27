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Ciclismo Al via il Tour de Romandie, Pogacar è il grande favorito

Swisstxt

27.4.2026 - 17:35

Il 27enne ha dominato l'avvio di stagione
Il 27enne ha dominato l'avvio di stagione
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Lo sloveno Tadej Pogacar, che nel 2026 ha vinto quasi tutte le corse disputate, è il grande favorito della 79a edizione del Tour de Romandie.

SwissTXT

27.04.2026, 17:35

27.04.2026, 17:38

Non ci saranno invece i suoi rivali Jonas Vingegaard e Paul Seixas.

La corsa inizierà martedì a Villars-sur-Glane e si concluderà domenica a Leysin.

Il percorso presenta oltre 14'000m di dislivello. La tappa regina è in programma sabato tra Broc e Charmey, con la tripla salita del Passo del Jaun.

Mauro Schmid è la miglior carta rossocrociata. Il campione nazionale arriva dal secondo posto alla Freccia Vallone e dalla vittoria alla Coppi e Bartali.

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