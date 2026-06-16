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Ciclismo Al via il Tour de Suisse con molte novità. Eccole

Swisstxt

16.6.2026 - 12:45

Pogacar
Pogacar
Keystone

Tante novità nella nuova edizione del Tour de Suisse.

SwissTXT

16.06.2026, 12:45

16.06.2026, 12:53

La gara maschile passerà da 8 a 5 frazioni mentre quella femminile da 4 a 5. Il tracciato verrà condiviso tra le corse maschili e femminili su strade identiche e saranno ospitate dalle stesse località.

Dal 17 al 21 giugno, le tappe attraverseranno nell'ordine: Sondrio, Locarno, Bad Ragaz, Aarburg e Villars-sur-Ollon.

Tra i nomi più caldi figura il favorito Pogacar, il quale dovrà contendersi la vittoria con Carapaz e Roglic.

Sul versante femminile, l'elvetica campionessa in carica Reusser proverà a difendersi contro la più quotata Vollering.

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