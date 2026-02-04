Marco Odermatt KEY

Marco Odermatt è subito apparso a suo agio sulla Stelvio di Bormio, stampando il 3o tempo in un primo test di discesa comunque poco indicativo visto che tutti gli atleti si sono rialzati.

Ad effettuare il primo significativo atto delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stato Daniel Hemetsberger.

L’austriaco, primo atleta impegnato a questi Giochi, ha aperto ufficialmente il programma scattando con il numero 1.

Il miglior tempo lo ha fatto segnare lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, che ha preceduto due dei più seri candidati alle medaglie, l’italiano Giovanni Franzoni e appunto il nidvaldese.