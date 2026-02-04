  1. Clienti privati
Olimpiadi Al via le Olimpiadi, Odermatt terzo nel primo test sulla Stelvio di Bormio

Swisstxt

4.2.2026 - 13:09

Marco Odermatt
KEY

Marco Odermatt è subito apparso a suo agio sulla Stelvio di Bormio, stampando il 3o tempo in un primo test di discesa comunque poco indicativo visto che tutti gli atleti si sono rialzati.

SwissTXT

04.02.2026, 13:09

04.02.2026, 15:06

Ad effettuare il primo significativo atto delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è stato Daniel Hemetsberger.

Olimpiadi 2026

Tutte le notizie, i momenti salienti e le medaglie delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 sono disponibili su blue News.

Olympic rings are seen near the village of Anterselva where the biathlon discipline will take place during the Milan Cortina 2026 Winter Olympics, in northern Italy, Saturday, Jan. 25, 2025. (AP Photo/Alessandro Trovati)
KEYSTONE

L’austriaco, primo atleta impegnato a questi Giochi, ha aperto ufficialmente il programma scattando con il numero 1.

Il miglior tempo lo ha fatto segnare lo statunitense Ryan Cochran-Siegle, che ha preceduto due dei più seri candidati alle medaglie, l’italiano Giovanni Franzoni e appunto il nidvaldese.

