Il nuotatore locarnese fa parte di una lista di 70 atleti. Keystone

Ci sarà anche Noè Ponti, fresco di record del mondo, fra i 70 atleti che inizieranno lunedì la scuola reclute per sportivi di punta a Macolin, nel Canton Berna. Il nuotatore locarnese condividerà questa esperienza con diversi altri ticinesi.

SDA

La lista delle reclute è stata divulgata oggi dal Dipartimento della difesa e dello sport (DDPS). Ne fanno parte 46 uomini e 24 donne, di 19 discipline.

Oltre che da Ponti, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri delfino e autore pochi giorni fa a Shanghai del nuovo primato mondiale dei 50 metri (ma in vasca corta), il Ticino sarà rappresentato anche dalle ginnaste Lena Bickel e Caterina Cereghetti, da Olivia Negrinotti e Leonardo Salerno (canottaggio) e dai nuotatori Paul e Julien Niederberger.

Nell'elenco spiccano ad esempio il ginnasta argoviese Matteo Giubellini, decimo nel concorso generale alle ultime Olimpiadi, e la sprinter vallesana Emma Van Camp, pure presente a Parigi per la staffetta 4x100. Per il calcio, a iniziare l'avventura nell'esercito ci saranno Ilan Sauter del Bellinzona e Tim Spycher dello Stade Nyonnais, entrambi membri delle selezioni giovanili rossocrociate.

La scuola reclute per sportivi dura 18 settimane

La scuola reclute per sportivi di punta dura 18 settimane. Durante le prime tre, l'accento è posto sull'addestramento militare di base. Seguono due settimane in cui gli atleti si concentrano sulla pianificazione della carriera e su argomenti come la sponsorizzazione, la formazione sui media, i social e la preparazione mentale.

Le tredici settimane successive sono dedicate interamente all'allenamento allo scopo di «migliorare le prestazioni sportive in modo mirato». Questa struttura permette loro di concentrarsi pienamente sulla carriera e di gettare delle basi importanti, spiega il DDPS.

bt, ats