Alaphilippe in ospedale

Tra i favoriti per la vittoria alla vigilia, Julien Alaphilippe si è gravemente infortunato durante la Liegi-Bastogne-Liegi di domenica.

Il francese è stato coinvolto nella caduta di massa a 60km dal traguardo. Il 29enne campione del mondo è stato trasportato in ospedale dove gli sono state riscontrate la frattura di due costole, di una scapola e un emopneumotorace, secondo quanto comunicato dalla Quick-Step Alpha Vinyl. La squadra ha pure ringraziato sui social Romain Bardet del Team DSM per aver soccorso il connazionale prima di rimettersi in sella.

Swisstxt