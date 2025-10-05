Festa per il motociclista spagnolo

Aldeguer si è preso il GP d’Indonesia.

SwissTXT Swisstxt

In una gara che ha visto parecchie cadute, lo spagnolo ha festeggiato il suo primo successo in MotoGP precedendo sul podio con quasi 7 secondi di vantaggio Acosta e Alex Marquez.

A Mandalika il GP ha perso subito due protagonisti con Bezzecchi che, partito ancora malissimo dalla pole, ha centrato Marc Marquez mandando entrambi a terra (lo spagnolo ha riportato una frattura a una spalla).

In Moto2 ha chiuso il weekend perfetto Morerira , mentre in Moto3 a imporsi è stato il leader della classifica Rueda, con Dettwiler 17o.