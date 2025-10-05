  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

MotoGP Aldeguer festeggia, Marquez ko

Swisstxt

5.10.2025 - 09:53

Festa per il motociclista spagnolo
Festa per il motociclista spagnolo

Aldeguer si è preso il GP d’Indonesia.

SwissTXT

05.10.2025, 09:53

05.10.2025, 09:55

In una gara che ha visto parecchie cadute, lo spagnolo ha festeggiato il suo primo successo in MotoGP precedendo sul podio con quasi 7 secondi di vantaggio Acosta e Alex Marquez.

A Mandalika il GP ha perso subito due protagonisti con Bezzecchi che, partito ancora malissimo dalla pole, ha centrato Marc Marquez mandando entrambi a terra (lo spagnolo ha riportato una frattura a una spalla).

In Moto2 ha chiuso il weekend perfetto Morerira , mentre in Moto3 a imporsi è stato il leader della classifica Rueda, con Dettwiler 17o.

I più letti

In Svizzera, fino a 85'000 mucche rischiano di essere abbattute
Ecco come un comune svizzero ha guadagnato un milione e mezzo in due settimane
Migros elimina 1'000 articoli dal suo assortimento
Il principe William si racconta: «Quando sarò re, qualcosa cambierà»
«Greta Thunberg detenuta in Israele con cimici e poco cibo»

Video correlati

Real Madrid - Villarreal 3-1

Real Madrid - Villarreal 3-1

LALIGA | 8ème journée | Saison 25/26

04.10.2025

GC – Zurigo 3:0

GC – Zurigo 3:0

Super League | 8° turno | stagione 25/26

04.10.2025

Bellinzona – Carouge 0:3

Bellinzona – Carouge 0:3

Challenge League | 8° turno | stagione 25/26

04.10.2025

Real Madrid - Villarreal 3-1

Real Madrid - Villarreal 3-1

GC – Zurigo 3:0

GC – Zurigo 3:0

Bellinzona – Carouge 0:3

Bellinzona – Carouge 0:3

Più video

Altre notizie

Basket. I Lugano Tigers cadono a Neuchatel

BasketI Lugano Tigers cadono a Neuchatel

Ciclismo. Vollering conquista l'oro agli Europei

CiclismoVollering conquista l'oro agli Europei

MotoGP. Bezzecchi conquista la Sprint

MotoGPBezzecchi conquista la Sprint