Alessandra Keller ha emulato le gesta di Filippo Colombo e Nino Schurter, andando a vincere, in coppia con Candice Lill, la Cape Epic.
Nella corsa a tappe sudafricana che tradizionalmente fa da antipasto alla stagione di Coppa del Mondo di mountain bike, la rossocrociata e la beniamina di casa hanno vinto sette delle otto frazioni in programma, chiudendo con oltre 50' di vantaggio.
Vincitore lo scorso anno proprio della Cape Epic, Filippo Colombo è invece partito dai sentieri di casa che, in estate, ospiteranno anche in Campionati Europei.
Il ticinese si è piazzato sesto nel Tamaro Trophy vinto da Mathias Flueckiger.