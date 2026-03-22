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Mountain bike Alessandra Keller vince la Cape Epic

Swisstxt

22.3.2026 - 17:29

Alessandra Keller
Alessandra Keller
KEYSTONE

Alessandra Keller ha emulato le gesta di Filippo Colombo e Nino Schurter, andando a vincere, in coppia con Candice Lill, la Cape Epic.

SwissTXT

22.03.2026, 17:29

22.03.2026, 17:41

Nella corsa a tappe sudafricana che tradizionalmente fa da antipasto alla stagione di Coppa del Mondo di mountain bike, la rossocrociata e la beniamina di casa hanno vinto sette delle otto frazioni in programma, chiudendo con oltre 50' di vantaggio.

Vincitore lo scorso anno proprio della Cape Epic, Filippo Colombo è invece partito dai sentieri di casa che, in estate, ospiteranno anche in Campionati Europei.

Il ticinese si è piazzato sesto nel Tamaro Trophy vinto da Mathias Flueckiger.

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