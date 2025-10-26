Alex Marquez KEY

Conquistata ieri nella sprint la certezza matematica del secondo posto in classifica alle spalle del fratello, Alex Marquez ha dominato il Gran Premio della Malesia.

Lo spagnolo si è accorto in poco tempo di averne di più del poleman Bagnaia e dopo averlo superato al secondo giro in curva 4 non ha più mollato la testa della corsa.

Il piemontese, una volta sopravanzato anche da Acosta (secondo), è poi stato fermato da problemi tecnici. Sul terzo gradino del podio ci è allora salito il campione del mondo del 2020 Mir, bravo a tenere a bada il tentativo di rimonta di Morbidelli.