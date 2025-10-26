  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Moto Alex Marquez domina in Malesia

Swisstxt

26.10.2025 - 08:58

Alex Marquez
Alex Marquez
KEY

Conquistata ieri nella sprint la certezza matematica del secondo posto in classifica alle spalle del fratello, Alex Marquez ha dominato il Gran Premio della Malesia.

SwissTXT

26.10.2025, 08:58

26.10.2025, 09:06

Lo spagnolo si è accorto in poco tempo di averne di più del poleman Bagnaia e dopo averlo superato al secondo giro in curva 4 non ha più mollato la testa della corsa.

Il piemontese, una volta sopravanzato anche da Acosta (secondo), è poi stato fermato da problemi tecnici. Sul terzo gradino del podio ci è allora salito il campione del mondo del 2020 Mir, bravo a tenere a bada il tentativo di rimonta di Morbidelli.

I più letti

Dakota Johnson si racconta: «Crescere con genitori famosi è stato un incubo»
A una settimana dalla rapina al Louvre, fermati due sospetti
Ecco quando è previsto il ritorno sulle piste di Kilde, Brignone e degli altri fuoriclasse
«Va all’inferno vecchio rimbambito!»: ecco il racconto curioso di Francesco Guccini
Colpita da un ictus in vacanza, una donna britannica si risveglia con l'accento thailandese. Ecco perché

Video correlati

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

26.10.2025

Winterthur – Lucerna 2:2

Winterthur – Lucerna 2:2

Super League | 10° turno | stagione 25/26

25.10.2025

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Challenge League | 11° turno | stagione 25/26

25.10.2025

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

La caduta rovinosa di Noah Dettwiler in Malesia

Winterthur – Lucerna 2:2

Winterthur – Lucerna 2:2

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Bellinzona – Stade-Lausanne 0:3

Più video

Altre notizie

Coppa del Mondo. Ponti chiude secondo nei 50 metri delfino alla tappa di Toronto

Coppa del MondoPonti chiude secondo nei 50 metri delfino alla tappa di Toronto

MotoGP. Scontro in pista per Noah Dettwiler in Malesia, trasportato in ospedale

MotoGPScontro in pista per Noah Dettwiler in Malesia, trasportato in ospedale

Basket. Le due ticinesi cedono nel finale

BasketLe due ticinesi cedono nel finale