Conquistata ieri nella sprint la certezza matematica del secondo posto in classifica alle spalle del fratello, Alex Marquez ha dominato il Gran Premio della Malesia.
Lo spagnolo si è accorto in poco tempo di averne di più del poleman Bagnaia e dopo averlo superato al secondo giro in curva 4 non ha più mollato la testa della corsa.
Il piemontese, una volta sopravanzato anche da Acosta (secondo), è poi stato fermato da problemi tecnici. Sul terzo gradino del podio ci è allora salito il campione del mondo del 2020 Mir, bravo a tenere a bada il tentativo di rimonta di Morbidelli.