Lotta

Alex Marquez si è riscattato e dopo il passo falso di sabato è andato a vincere il GP domenicale in Catalogna.

SwissTXT Swisstxt

Più veloce del fratello Marc per tutto il weekend, il numero 73 ha ottenuto il secondo trionfo in stagione.

L'otto volte iridato ha dato filo da torcere al fratello solo nei primi giri, per poi accontentarsi della seconda piazza. A completare il podio è stato Enea Bastianini, mentre Pecco Bagnaia ha chiuso settimo.

Nella Moto2 è arrivato il primo successo nella categoria per Daniel Holgado, mentre in Moto3 ha trionfato Angel Piqueras.