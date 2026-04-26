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Moto GP Sul circuito di Jerez vince Alex Marquez

Swisstxt

26.4.2026 - 15:00

Come nel 2025 a Jerez vince lui
Come nel 2025 a Jerez vince lui
Reuters

Si è dovuto attendere il quarto GP dell’anno per vedere un nome nuovo nella casella dei vincitori.

SwissTXT

26.04.2026, 15:00

26.04.2026, 15:03

È quello di Alex Marquez, che ha interrotto il filotto di vittorie di Marco Bezzecchi e ha confermato il bel feeling con il circuito di Jerez de la Frontera, dove si era imposto pure l’anno scorso.

L’italiano ha capito che il rivale ne avesse di più e si è accontentato del secondo posto, che rimane un grande affare vista la caduta di Marc Marquez.

Il terzo posto è andato a Fabio Di Giannatonio.

Nella categoria inferiore altro successo per Senna Agius. In Moto 3 a imporsi è stato Maximo Quiles.

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