Si è dovuto attendere il quarto GP dell’anno per vedere un nome nuovo nella casella dei vincitori.
È quello di Alex Marquez, che ha interrotto il filotto di vittorie di Marco Bezzecchi e ha confermato il bel feeling con il circuito di Jerez de la Frontera, dove si era imposto pure l’anno scorso.
L’italiano ha capito che il rivale ne avesse di più e si è accontentato del secondo posto, che rimane un grande affare vista la caduta di Marc Marquez.
Il terzo posto è andato a Fabio Di Giannatonio.
Nella categoria inferiore altro successo per Senna Agius. In Moto 3 a imporsi è stato Maximo Quiles.