Moto Alex Marquez vince la sprint

Swisstxt

8.11.2025 - 16:49

Alex Marquez
Alex Marquez
Keystone

Alex Marquez ha conquistato la sprint del GP del Portogallo dopo una bella lotta con Acosta e Bezzecchi, che in mattinata ha conquistato la pole.

SwissTXT

08.11.2025, 16:49

08.11.2025, 17:27

L'italiano dell'Aprilia è scattato bene dalla prima posizione, ma è stato subito recuperato dal giovane spagnolo. Poco dopo anche Marquez ha chiuso il distacco e i tre sono stati molto vicini per il resto della gara.

Alla fine a spuntarla è stato il numero 73, che ha così dimostrato di avere ancora fame dopo essersi già assicurato il secondo posto nel Mondiale. Le pole delle altre classi sono andate a Moreira (Moto2) e Kelso (Moto3).

