Vela Alinghi disputerà la Louis Vuitton Cup

Swisstxt

22.12.2025 - 13:48

La storia continua
La storia continua
KEY

Gli appassionati di vela, ma non solo, possono tirare un sospiro di sollievo.

SwissTXT

22.12.2025, 13:48

22.12.2025, 13:58

Se lo scorso aprile sembrava che Alinghi fosse addirittura in via di scioglimento dopo aver rinunciato a partecipare all’America’s Cup 2027, oggi il team svizzero ha annunciato ufficialmente la sua iscrizione alla prossima Louis Vuitton Cup.

Tramite questa competizione i rossocrociati cercheranno di guadagnarsi il diritto sfidare in seguito Team New Zealand per il titolo. L’appuntamento con Alinghi, che ha pure annunciato il nuovo sponsor principale, è nelle acque del golfo di Napoli.

