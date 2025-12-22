Gli appassionati di vela, ma non solo, possono tirare un sospiro di sollievo.
Se lo scorso aprile sembrava che Alinghi fosse addirittura in via di scioglimento dopo aver rinunciato a partecipare all’America’s Cup 2027, oggi il team svizzero ha annunciato ufficialmente la sua iscrizione alla prossima Louis Vuitton Cup.
Tramite questa competizione i rossocrociati cercheranno di guadagnarsi il diritto sfidare in seguito Team New Zealand per il titolo. L’appuntamento con Alinghi, che ha pure annunciato il nuovo sponsor principale, è nelle acque del golfo di Napoli.