Nessun exploit per Alinghi nella prima giornata delle semifinali di Louis Vuitton Cup.

L'equipaggio svizzero ha perso entrambe le regate contro Ineos Britannia. Dopo un buon avvio nella prima sfida, gli elvetici non hanno saputo tenere il passo dei rivali, mentre nella seconda hanno perso il foil in partenza dovendo scontare due penalità subito in avvio. Sul 2-0 anche Luna Rossa contro American Magic.

