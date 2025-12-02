  1. Clienti privati
Milano-Cortina 2026 Alisha Lehmann sarà tra i tedofori olimpici

Swisstxt

2.12.2025 - 18:09

Alisha Lehmann
Alisha Lehmann
KEY

Gli organizzatori delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno assegnato ad Alisha Lehmann un posto tra i tedofori che avranno l’onore di portare la fiamma olimpica durante il viaggio attraverso l’Italia.

SwissTXT

02.12.2025, 18:09

02.12.2025, 18:18

 La torcia giungerà giovedì a Roma, da dove poi partirà per raggiungere i luoghi di gara.

La 26enne nazionale rossocrociata è attualmente un’attaccante del Como, dopo aver difeso nella passata stagione i colori della Juventus.

Ma soprattutto è una delle maggiori influencer sui social media, con 16 milioni di follower su Instagram, pubblico da attirare verso i Giochi.

