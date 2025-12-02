Gli organizzatori delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 hanno assegnato ad Alisha Lehmann un posto tra i tedofori che avranno l’onore di portare la fiamma olimpica durante il viaggio attraverso l’Italia.
La torcia giungerà giovedì a Roma, da dove poi partirà per raggiungere i luoghi di gara.
La 26enne nazionale rossocrociata è attualmente un’attaccante del Como, dopo aver difeso nella passata stagione i colori della Juventus.
Ma soprattutto è una delle maggiori influencer sui social media, con 16 milioni di follower su Instagram, pubblico da attirare verso i Giochi.