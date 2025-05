Joao Almeida freshfocus

Come previsto, Joao Almeida ha sfruttato la cronometro finale di Ginevra (2o) per recuperare i 3" di ritardo su Lenny Martinez e il 1" su Lorenzo Fortunato e far suo il Tour de Romandie 2025.

Swisstxt

Alla fine il portoghese, che aggiunge la corsa elvetica ai successi in altre tre corse a tappe – Baschi (2025), Polonia e Lussemburgo (2021) – ha preceduto di 26" il francese e di 41" il suo compagno di squadra all'UAE Jay Vine.

L'ultimo successo parziale è invece andato a Remco Evenepoel, risalito così in 5a posizione nella generale dietro all'italiano.

L'elvetico Stefan Kueng ha ottenuto il 10o tempo di giornata.