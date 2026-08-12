Atletica
Altri campioni a Bellinzona
Tharp
Dopo aver annunciato già diversi campioni dell’atletica internazionale, il cast del GalAthletics Bellinzona, in programma domenica 30 agosto al Comunale, continua ad arricchirsi di altre stelle, come lo statunitense Ja’Kobe Tharp, detentore del record del mondo nei 110 ostacoli con 12"75.
Nei 100m ostacoli sarà rivincita tra la neocampionessa europea Nadine Visser e la prima donna svizzera campionessa mondiale Ditaji Kambundji. Al loro fianco in corsia le statunitensi Grace Stark, bronzo mondiale a Tokyo 2025, e Rayniah Jones e la giamaicana Megan Simmonds.