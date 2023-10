Simone Biles KEY

I Mondiali di Anversa di ginnastica artistica si sono chiusi nel segno di Simone Biles.

La statunitense, rientrata alle gare in agosto dopo due anni di pausa, si è messa al collo altre due medaglie, portando a 5 quelle conquistate in Belgio. Il 22o titolo iridato è arrivato alla trave, mentre il 23o l'ha ottenuto al suolo, portando il suo totale a 30 podi ai Campionati del Mondo. Nelle prove maschili di giornata, trionfi per il britannico Jake Jarman (volteggio), il tedesco Lukas Dauser (parallele) e il giapponese Daiki Hashimoto (sbarra).

Swisstxt