Schurter ha conquistato il secondo posto nel cross-country della tappa di Les Gets.

Per l'elvetico si tratta del 71o podio della carriera in Coppa del Mondo. Il successo è andato al francese Koretzky. Terzo il rumeno Dascalu. Appena fuori dal podio si è piazzato a sorpresa l'altro rossocrociato Guerrini (+26"), mentre il ticinese Colombo ha concluso al 23o rango a 3'10». In campo femminile le rossocrociate sono rimaste lontane dalle prime posizioni, con Koller che è stata la migliore con il 9o posto. Per lei prima volta nella top ten. A vincere è stata l'austriaca Mitterwallner.

