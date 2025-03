Imago

Dopo il trionfo di venerdì, Fanny Smith è tornata sul podio nella seconda gara di Coppa del Mondo a Gudauri, chiudendo al secondo posto alle spalle dell'italiana Jole Galli.

Per la rossocrociata, che ha gareggiato in condizioni non ottimali, si è trattato dell'80o podio individuale in Coppa del Mondo.

Tra gli uomini, nella gara vinta dal canadese Reece Howden, il campione olimpico Ryan Regez ha chiuso ai piedi del podio, mentre Romain Détraz ha firmato il suo miglior risultato stagionale con un sesto posto, seguito a breve distanza da Alex Fiva, settimo.