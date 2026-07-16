Al meeting di Lucerna, Leonie Huegli ha ulteriormente migliorato il proprio record nazionale di 24cm nel lancio del giavellotto, facendo segnare i 62,18m.

Ajla Del Ponte ha potuto sorridere a metà nella serata lucernese. Da una parte, la ticinese ha contribuito alla vittoria della sua squadra nella staffetta 4x100m, grazie al tempo di 43"64. Dall'altra, lei e Mujinga Kambundji sono apparse lontane dalle migliori nei 100m, chiudendo rispettivamente 8a (11"41) e 13a (11"58). Angelica Moser si è infine imposta, pur senza brillare, nel salto con l'asta, chiudendo a 4,61m.