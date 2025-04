Team New Zealand KEYSTONE

Team New Zealand ha annunciato che, a causa di problemi economici dovuti alla mancanza di fondi governativi, non sarà in grado di organizzare la prossima edizione dell’America’s Cup prevista nel 2027.

SwissTXT Swisstxt

Dopo avere sconfitto INEOS Britannia lo scorso ottobre a Barcellona, il team neozelandese aveva previsto di difendere il titolo nelle acque di Auckland, ma bisognerà trovare ora una nuova località.