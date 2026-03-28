  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Pallavolo Amriswil e NUC si aggiudicano le Coppa Svizzera

Swisstxt

28.3.2026 - 19:42

La coppa va a NUC e Amriswil
La coppa va a NUC e Amriswil
Keystone

È ancora l’Amriswil a sollevare la Coppa Svizzera.

SwissTXT

28.03.2026, 19:42

28.03.2026, 20:04

I turgoviesi si sono imposti sul Naefels per 3-1, conquistando così il trofeo per la 3a volta consecutiva e per la 9a nella loro storia. Nella finale di Winterthur i ragazzi di coach Serramalera hanno trionfato con i parziali di 25-17 21-25 25-18 25-20.

In campo femminile ha avuto vita facile il Neuchatel. Le ragazze di coach Rosa si sono imposte sull’Aarau, squadra di NLB, per 3-0 con i parziali di 25-19 25-19 25-21. Per il NUC si tratta del quarto trionfo consecutivo in Coppa Svizzera.

I più letti

Papa Leone visita Monaco: perché Charlène è l'unica ad indossare il bianco?
Amore sugli sci: ecco le coppie del circo bianco tra piste e vita privata
Teheran ammette la trattativa di pace, gli Usa confermano: «Presto un incontro»
Ecco perché Jannik Sinner potrebbe entrare nella storia vincendo il Master 1000 di Miami
Michelle Hunziker e Giulio Berruti non si nascondono più, ecco la loro prima foto insieme

Altre notizie

Basket. Il Massagno riassapora la vittoria battendo l'Union Neuchâtel

BasketIl Massagno riassapora la vittoria battendo l'Union Neuchâtel

Roller. Il Biasca supera il Diessbach e vola in finale di Coppa Svizzera

RollerIl Biasca supera il Diessbach e vola in finale di Coppa Svizzera

Pattinaggio. Malinin vince per la terza volta consecutiva i Mondiali

PattinaggioMalinin vince per la terza volta consecutiva i Mondiali