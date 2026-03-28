La coppa va a NUC e Amriswil Keystone

È ancora l’Amriswil a sollevare la Coppa Svizzera.

SwissTXT Swisstxt

I turgoviesi si sono imposti sul Naefels per 3-1, conquistando così il trofeo per la 3a volta consecutiva e per la 9a nella loro storia. Nella finale di Winterthur i ragazzi di coach Serramalera hanno trionfato con i parziali di 25-17 21-25 25-18 25-20.

In campo femminile ha avuto vita facile il Neuchatel. Le ragazze di coach Rosa si sono imposte sull’Aarau, squadra di NLB, per 3-0 con i parziali di 25-19 25-19 25-21. Per il NUC si tratta del quarto trionfo consecutivo in Coppa Svizzera.