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Ciclismo Trionfa Evenepoel nell'Amstel Gold Race

Swisstxt

19.4.2026 - 17:33

Remco Evenepoel
Remco Evenepoel
Imago

Remco Evenepoel ha vinto per la prima volta l'Amstel Gold Race.

SwissTXT

19.04.2026, 17:33

19.04.2026, 17:47

Il belga ha battuto in volata il danese Mattias Skjelmose al termine dei 257,2km tra Maastricht e Valkenburg.

Terzo è arrivato il francese Benoît Cosnefroy, mentre Mauro Schmid ha chiuso sesto.

Un anno fa il belga era arrivato terzo, battuto proprio dal danese e da Tadej Pogacar. Questa volta il doppio campione olimpico in carica non ha lasciato scampo al rivale nello sprint finale.

La corsa è stata decisa da una fuga a tre a 42 km dall'arrivo, promossa da Romain Grégoire che però ha poi ceduto ai primi due sul Cauberg.

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