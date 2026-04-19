Remco Evenepoel ha vinto per la prima volta l'Amstel Gold Race.
Il belga ha battuto in volata il danese Mattias Skjelmose al termine dei 257,2km tra Maastricht e Valkenburg.
Terzo è arrivato il francese Benoît Cosnefroy, mentre Mauro Schmid ha chiuso sesto.
Un anno fa il belga era arrivato terzo, battuto proprio dal danese e da Tadej Pogacar. Questa volta il doppio campione olimpico in carica non ha lasciato scampo al rivale nello sprint finale.
La corsa è stata decisa da una fuga a tre a 42 km dall'arrivo, promossa da Romain Grégoire che però ha poi ceduto ai primi due sul Cauberg.