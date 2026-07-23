Tour de France
Ancora secondo Schmid, Carapaz vince la 18ª tappa
Un'altra ottima prestazione per Mauro Schmid.
Imago
Nella prima tappa del trittico alpino del Tour de France Mauro Schmid è giunto nuovamente secondo, battuto solo dall'ecuadoriano Richard Carapaz.
Terzo lo statunitense Matteo Jorgenson. Tadej Pogacar resta invece leader con 4'32" su Remco Evenepoel.
La frazione da Voiron a Orcières-Merlette ha visto sull'ultima ascesa Carapaz sferrare l'attacco decisivo, mentre Schmid ha regolato Jorgenson nello sprint a due.
Con questo risultato Carapaz rientra in top 10 generale ai danni dello svizzero Yannis Voisard, che scende in 11a posizione.