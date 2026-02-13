Anja Grossmann
Imago
La terza giornata degli Europei a Monteceneri ha regalato un altro oro alla Svizzera.
Anja Grossmann ha dominato la gara junior, infliggendo oltre 3' alla seconda classificata, la francese Lise Revol e quasi 4'30'' alla ceca Barbara Buskova, terza.
Quella ottenuta dalla 17enne, considerata l’atleta più talentuosa della sua generazione, è la quarta vittoria elvetica in questa rassegna continentale.
Nessun podio rossocrociato invece in campo maschile. Tra gli U23 Nicolas Halter ha concluso in sesta posizione, mentre tra gli junior il migliore svizzero, Marwan Barhoumi, è giunto 11o.