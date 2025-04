Annullata l'edizione 2025 del Galà dei Castelli di Bellinzona

Al centro Audrey Werro vincitrice della 800m e record svizzero, durante il Galà dei Castelli 2024. Ti-Press

Gli organizzatori devono rinunciare per questioni fiscali.

È con rammarico che gli organizzatori del Galà dei Castelli hanno comunicato che nel 2025 la storica manifestazione di Bellinzona, originariamente programmata l’8 luglio, non avrà luogo.

La motivazione dell’annullamento è esplicitata nel comunicato rilasciato alla stampa: «Una decisione sofferta e inevitabile, maturata in seguito al mutato contesto economico generato da un recente intervento dell’autorità fiscale cantonale, il cui impatto ha reso insostenibile l’organizzazione dell’evento nelle tempistiche a disposizione. A seguito dell’esito di un controllo fiscale, delle nuove e oggettive difficoltà contributive prospettate per il futuro e, soprattutto, dell’estrema vicinanza alla data prevista per lo svolgimento del meeting, gli organizzatori si sono visti costretti ad annullare quella che sarebbe stata la 15a edizione di una manifestazione divenuta negli anni un punto di riferimento a livello internazionale».

Gli organizzatori, che ritengono che alle condizioni attuali la manifestazione non può competere con altri eventi nazionali e internazionali, non hanno specificato se il Galà potrà comunque tornare nei prossimi anni.