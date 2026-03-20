L'uomo più veloce dei Mondiali indoor di Torun è Jordan Anthony.
L'americano ha mostrato la sua classe nella finalissima dei 60 m imponendosi in 6"41 davanti al giamaicano Kishane Thompson e al connazionale Trayvon Bromell.
Nelle altre 2 finali in programma la statunitense Chase Jackson si è imposta nel lancio del peso (20,14 m), mentre l’italiano Andy Díaz Hernández ha vinto il triplo (17,47 m).
Malgrado i 2,02m toccati nell'alto, Simon Ehammer ha visto scendere a 38 punti il vantaggio nell'eptathlon. Fuori nelle batterie dei 1'500 femminili Delia Sclabas e Joceline Wind.