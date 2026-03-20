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Atletica Anthony è oro nei 60 m maschili ai Mondiali indoor di Torun

Swisstxt

20.3.2026 - 21:52

Jordan Anthony
Jordan Anthony
Reuters

L'uomo più veloce dei Mondiali indoor di Torun è Jordan Anthony.

SwissTXT

20.03.2026, 21:52

20.03.2026, 22:00

L'americano ha mostrato la sua classe nella finalissima dei 60 m imponendosi in 6"41 davanti al giamaicano Kishane Thompson e al connazionale Trayvon Bromell.

Nelle altre 2 finali in programma la statunitense Chase Jackson si è imposta nel lancio del peso (20,14 m), mentre l’italiano Andy Díaz Hernández ha vinto il triplo (17,47 m).

Malgrado i 2,02m toccati nell'alto, Simon Ehammer ha visto scendere a 38 punti il vantaggio nell'eptathlon. Fuori nelle batterie dei 1'500 femminili Delia Sclabas e Joceline Wind.

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