Si sono aperti ufficialmente i Giochi della XXV Olimpiade invernale, quella di Milano Cortina.

La cerimonia tenutasi contemporaneamente a San Siro, Livigno, Cortina e Predazzo è stata la prima presentazione diffusa nella storia. Dopo l'apertura musicale sono sfilate tutte le delegazioni dei vari paesi, suddivise tra le varie location, tra i quali ovviamente anche quella della Svizzera con Nino Niederreiter e Fanny Smith a fungere da portabandiera. Ad aprire i Giochi è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre la fiamma è stata accesa da Alberto Tomba e Debora Compagnoni.