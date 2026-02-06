  1. Clienti privati
Olimpiadi APERTI I GIOCHI 2026

Swisstxt

6.2.2026 - 23:32

Via
Via

Si sono aperti ufficialmente i Giochi della XXV Olimpiade invernale, quella di Milano Cortina.

SwissTXT

06.02.2026, 23:32

06.02.2026, 23:41

La cerimonia tenutasi contemporaneamente a San Siro, Livigno, Cortina e Predazzo è stata la prima presentazione diffusa nella storia. Dopo l'apertura musicale sono sfilate tutte le delegazioni dei vari paesi, suddivise tra le varie location, tra i quali ovviamente anche quella della Svizzera con Nino Niederreiter e Fanny Smith a fungere da portabandiera. Ad aprire i Giochi è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, mentre la fiamma è stata accesa da Alberto Tomba e Debora Compagnoni.

