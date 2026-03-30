Muriel Furrer Keystone

La morte della giovane ciclista Muriel Furrer ai Mondiali di Zurigo 2024 è stata una tragica fatalità senza responsabilità esterne. La procura ha archiviato il caso, escludendo irregolarità nella sicurezza del percorso e nei soccorsi.

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La caduta mortale di Muriel Furrer durante i Mondiali di ciclismo 2024 a Zurigo è stata una tragica fatalità.

Lo ha stabilito la procura di Zurigo, che ha archiviato il caso. Le indagini condotte hanno accertato le circostanze della disgrazia che nel settembre 2024 costò la vita alla 18enne.

Gli inquirenti hanno concluso che nella caduta della ciclista non vi è stato alcun coinvolgimento di terzi.

Non sono emerse violazioni degli obblighi di legge né per quanto riguarda la sicurezza del percorso né relativamente ai soccorsi prestati dopo l’incidente.

La decisione non è ancora definitiva.