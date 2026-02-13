Heimberg
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Michelle Heimberg si è messa al collo un’altra medaglia continentale, la settima in carriera, conquistando uno splendido argento agli Europei di Parigi nel trampolino da 1m.
La 26enne argoviese ha totalizzato 258,80 punti arrendendosi solo all’inarrivabile Chiara Pellicani.
L’italiana ha surclassato la concorrenza precedendo di ben 40,10 lunghezze la svizzera, che si è messa alle spalle la britannica Desharne Bent-Ashmeil di 4,45 punti grazie all'ultimo salto.
In giornata Heimberg, insieme a Erik Passerone, aveva già raggiunto l’ottimo 5o posto nel sincro misto da 3m.