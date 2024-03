Moser KEY

asta ai Mondiali indoor di Glasgow.

Non è bastato il record personale ad Angelica Moser per agguantare il podio dell’ L'elvetica ha pagato caro i due errori a 4,75m prima del tentativo riuscito. L'oro è andato a Molly Caudery. Nei 400m Femke Bol (49"17) ha ritoccato il suo primato mondiale di 0"07. In campo maschile il belga Alexander Doom ha battuto Karsten Warholm. I 60m hs sono stati vinti da Grant Holloway. Controprestazione del campione europeo Jason Joseph (21o), escluso dall’ultimo atto. Stesso destino per Mathieu Jaquet (20o) e Géraldine Frey, fuori per 0"03 dalla finale dei 60m.

Swisstxt