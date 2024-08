Mujinga Kambundji KEY

Mujinga Kambundji non disputerà una seconda finale individuale alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Swisstxt

L'elvetica è stata eliminata al penultimo atto dei 200m chiudendo al 4o posto nella sua semifinale. La 32enne bernese è partita bene, ma dopo la curva ha iniziato a perdere terreno e alla fine ha chiuso in 22"63, a 0"27 dall'ivoriana Jessika Gbai, ultima delle qualificate. La svizzera ha terminato con l'11o tempo totale. In campo maschile nessun elvetico è entrato direttamente in semifinale. Felix Svensson (20"54) e Timothé Mumenthaler (20"63) ci proveranno nei ripescaggi, rinuncia invece William Reais (20"92).

