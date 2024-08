Diploma olimpico anche a Parigi KEY

Come a Tokyo nel 2021, anche a Parigi Mujinga Kambundji si è posizionata sesta nella finalissima della gara regina dei 100m piani.

In una finale stracolma di talento la bernese è partita al meglio e ha gravitato sulla linea delle migliori fino a i 3/4 di gara. A quel punto è emersa la rappresentante di Santa Lucia Julien Alfred, vincitrice per distacco in 10"72 e la bernese è scivolata nelle retrovie (10"99). Il podio, distante sette centesimi, è stato occupato dalle statunitensi Sha’Carri Richardson (argento in 10"87) e Melissa Jefferson (bronzo 10"92).

