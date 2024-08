Angelica Moser KEY

Angelica Moser ha a lungo flirtato con le medaglie, ma alla fine non è riuscita a salire sul podio dei Giochi di Parigi, dovendosi accontentare del quarto posto.

Swisstxt

L'astista elvetica – che non ha commesso alcun errore fino ai 4,80m – si è poi arresa all'altezza di 4,90m dopo aver rinunciato al terzo tentativo per i 4,85m (misura sbagliata due volte). Ad imporsi è stata Nina Kennedy. Non è invece riuscito a strappare il pass per la finalissima dei 110m ostacoli Jason Joseph. Il rossocrociato ha chiuso la sua semifinale in 6a posizione, fermando il cronometro in 13"43.

Swisstxt